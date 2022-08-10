تعليم القاهرة: انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقرير غرفة العمليات الخاص بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن 38542 طالبًا وطالبة بشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، أدوا امتحانات نهاية العام الدور الثاني 2022/2021، اليوم، داخل 158 لجنة في آخر أيام الامتحانات.

وقالت مديرية تعليم القاهرة، في بيان صحفي، إن طلاب الشهادة الإعدادية «العامة والرياضية»، أدوا الامتحان في مادة العلوم من الساعة 9.00 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم الاطمئنان على أداء الطلبة للامتحان وكانت الإجابات مطمئنة، مؤكدة أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى حتى الآن من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم.

وأوضحت المديرية أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى وحل المشكلات.

أسئلة العلوم واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج

وفيما يخص تقرير امتحان العلوم للشهادة الإعدادية، قالت المديرية إن أسئلة امتحان العلوم عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج وتحقق نواتج التعلم ومرتبة ومتنوعة بين لتقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.