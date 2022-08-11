«إيمان» طالبة ثانوية عامة وتعمل مع أسرتها بمحل فراخ: «جبت 75%»

سيل من الأفكار اعتاد أن يجتاح عقل «إيمان»، إذ كانت تحاول الموازنة بين عملها مع والديها في محل الدواجن ودراستها كونها طالبة في الثانوية العامة، ليالٍ طويلة قضتها الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا وهي تستذكر دروسها، وتأمل أن تحصل على مجموع يدخلها كلية مناسبة وتدخل الفرحة على قلب أهلها، ليتوج مجهودها بالنجاح وتحصل على 75% في نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية.

«ضميري كان بيأنبني لما بسيب أبويا وأمي في المحل من غير ما أساعدهم».. بتلك الكلمات بدأت الطالبة إيمان عبدالرحمن، حديثها لـ«الوطن»، إذ كانت تحاول الموازنة بين عملها في محل الدواجن مع والديها لمساعدتهما على توفير ما يكفي للإنفاق على الأسرة، وفي نفس الوقت الذهاب إلى الدروس والاستذكار والذهاب إلى الامتحانات في فترة كانت صعبة للغاية عليها وعلى عائلتها.

مساعدة والديها في محل للدواجن

تروي«إيمان» المقيمة بقرية شبرا قبالة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنها لم تفكر لحظة في عدم نزولها العمل مع والديها بمحل الدواجن، لأنها منذ الصغر كانت تذهب إلى المحل واعتادت على العمل، وكانت تذهب إلى الدروس وبعد ذلك تجلس في منزلها للمذاكرة على مدار العام الدراسي الماضي، ليكلل مجهودها بالنجاح وتحصل على 75%: «بهدي النجاح ده لوالدتي ووالدي، وبشكرهم على دعمهم ليا ووقوفهم جنبي».

يحكي عبدالرحمن محمد، والد الطالبة إيمان، أن ابنته لم تتركه أثناء فترة دراستها حتى في الأعوام الماضية، حيث كانت تأتي إلى المحل يوميًا كي تساعد والدتها في بيع الدواجن، وبعد ذلك كانت تذهب إلى الدروس وتأتي بالكتب إلى المحل لكي تذاكر فيه، مؤكدًا أنه عندما قال لها لا تذهبي إلى المحل للتفرغ للثانوية العامة، رفضت ذلك: «بنتي كانت بتروح الدروس وتجيب الكتب بتاعتها وتيجي تذاكر معانا في المحل، وفي يوم امتحان الفرنساوي، كان عندنا شغل في المحل، قالت ليا إنها هتيجي الصبح الساعة 5 وهشتغل لحد الساعة 8 وبعدين تروح الامتحان، وفعلا عملت كده رغم إننا رفضنا».

«إيمان»: نفسي أدخل كلية تربية

حلم الالتحاق بكلية الإعلام جامعة المنوفية، ظل يراود عقل الطالبة إلا أن القدر كان له رأيًا آخر، إذ لم تستطع «إيمان» اجتياز اختبارات القدرات: «نفسي حاليًا أدخل كلية تربية واتخصص في علم النفس أو الجغرافيا».