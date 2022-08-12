ديان كيتون: صناع «The Godfather» لم يرغبوا في منح البطولة لـ آل باتشينو

كشفت الممثلة الأمريكية ديان كيتون، عن مفاجأة للمرة الأولى، حيث قالت إن آل باتشينو لم يكن المرشح الأول لأداء دور «مايكل كورليوني» في الفيلم الأيقوني «The Godfather» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وأوضحت الممثلة التي شاركته بطولة الفيلم: «لم يكن يرغب أحدًا في أن يلعب آل باتشينو هذا الدور في البداية».

وقالت ديان كيتون، في لقاء تلفزيوني خلال الترويج لفيلمها المقبل «Mack & Rita»، إنها كانت حاضرة في اختبار الأداء الثاني لـ آل باتشينو عندما حصل أخيرًا على الدور: «هل تصدقوا ذلك.. خضع لتجربة أداء من قبل ولكنهم لم يرغبوا به، لا أعلم كيف سيكون الفيلم بدونه، إنها واحدة من الأشياء الغريبة وغير العادية في الحياة»، وفقًا لما نشره موقع «ET» الفني.

ديان كيتون تكشف كواليس مشاركة آل باتشينو في «The Godfather»

حصل آل باتشينو في النهاية على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في عام 1973 عن هذا الدور، وخلال الفيلم لعبت ديان كيتون دور المدرسة «كاي آدامز»، التي تقع في حب «مايكل كورليوني» قبل أن يدرك أنه محكوم عليه بتكرار أخطاء عائلته.

بطلة «The Godfather»: تم اختياري قبل آل باتشينو

وكشفت بطلة «The Godfather» إنها لم تكن تعرف شيئًا عن الفيلم عند خضوعها لتجارب الأداء، حتى أنها لم تقرأ الكتاب المأخوذ عنه الفيلم الذي يحمل توقيع الكاتب ماريو بوزو، قائلة: «أفكر في كم أنا محظوظة، لقد تم اختياري لبطولة الفيلم وأنا لم أقرأ الرواية أو اهتم بها، ذهبت إلى تجارب الأداء لأني كنت في حاجة للحصول على عمل، وبالفعل تم اختياري للدور، بينما كانوا لا يزالون يبحثون عن الممثل المناسب الذي يلعب دور مايكل كورليوني».