اختيار «جانيت يانج» لرئاسة الأكاديمية المنظمة لجوائز الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لجوائز الأوسكار، تعيين المنتجة السينمائية «جانيت يانج»، في منصب رئيس الأكاديمية، لتكون السيدة الأولى من أصل أسيوي التي تشغل هذا المنصب، والرابعة في رئاسة الأكاديمية بعد «بيت ديفيس»، التي استقالت بعد شهرين من تولي المنصب عام 1941.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية، بيل كرامر، في بيان صحفي: «جانيت، قائدة متفانية للغاية وقائدة استراتيجية ولديها سجل مذهل من الخدمة في الأكاديمية»، متابعا: «يسعدني توليها الدور الموقر لرئيس الأكاديمية وأتطلع إلى العمل معها عن كثب على رؤيتنا المشتركة لخدمة عضويتنا، والاحتفال بالفنون والعلوم التعاونية للصور المتحركة، وإلهام الجيل المقبل من صانعي الأفلام»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ووفقًا للوائح الأكاديمية، يتم انتخاب الرؤساء لمدة عام واحد ولا يمكن انتخابهم لأكثر من أربع فترات متتالية، وتأتي «يانج»، ضمن قائمة شخصيات بارزة شغلت منصب رئيس الأكاديمية مثل «فرانك بيرسون وكارل مالدن وغريجوري بيك».

من هي جانيت يانج

«جانيت يانج»، 66 عامًا، شخصية معروفة في هوليوود عملت مع صانعي الأفلام بما في ذلك أوليفر ستون وكاثرين بيجلو، تشمل أعمالها السابقة: «The Joy Luck Club»، و«The People vs. Larry Flynt» بالإضافة إلى فيلم «Over the Moon».

وكانت عضو في فرع المنتجين بالأكاديمية منذ عام 2002، عملت مؤخرًا في مجلس الإدارة كنائب رئيس، ورئيس لجنة العضوية، وقبل ذلك لجنة العضوية والحوكمة، وهي أيضًا الرئيس المشارك لمجموعة الألفة الآسيوية التابعة للأكاديمية.

أعضاء مكتب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

كما تم التصويت على أعضاء المكتب الذي ضم: «تيري إي دورمان ، نائب الرئيس، رئيس لجنة العضوية، دونا جيجليوتي، نائب الرئيس، السكرتير ورئيس لجنة الحوكمة، لينيت هويل تايلور، نائب الرئيس ورئيس لجنة الجوائز، لاري كاراسزيوسكي، نائب الرئيس ورئيس لجنة التاريخ والحفظ».