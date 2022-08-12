«الدبلوماسية العربية» تختتم برنامج المستشار الإعلامي البرلماني المحترف

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، برنامجه التدريبي الذي حمل عنوان «المستشار الإعلامي البرلماني المحترف»، الذي أقيم على مدار 5 أيام خلال الفترة من 7-11 أغسطس الجاري.

وشهد اليوم الختامي تكريم المشاركين من ممثلي الأمانة العامة في المجالس والبرلمانات بالدول العربية، بحضور المستشار كامل فريد شعراوي، الأمين العام، ونبيل الشروقي الأمين العام المساعد، حيث قاما بتوزيع شهادات المشاركة.

التدريبات شملت محاضرة حول التحول الرقمي وقواعد الأمن السيبراني

وشهدت التدريبات حلقات نقاشية وتدريب على أسس ومجالات التحول الرقمي في المجال البرلماني، وتطويع أدوات التكنولوجيا الرقمية في استنباط الرأي العام وتعزيز التواصل بين البرلمانات والمواطنين، وتنمية القدرات لمسئولي الإعلام في المجال البرلماني.

ووفق بيان مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، فتطرقت النقاشات لقواعد الأمن السيبراني وأسس وبرامج الحماية والحفاظ على الخصوصية ومواجهة محاولات اختراق المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسبل الحفاظ على الخصوصية للمتعاملين مع الإنترنت.

المشاركون يشيدون بالبرنامج التدريبي

وأشاد المشاركون بالبرنامج التدريبي الذي زخر بنقاشات وجلسات حوارية وتفاعلية واسعة وعمل على تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على أسس علمية ووفق برامج مدروسة حول أفضل التجارب والممارسات بما ينسجم مع التطورات الإعلامية المتسارعة وطبيعة العمل المنوط بهم داخل البرلمانات العربية

كما أكد المدربون على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين العاملين في الإدارات الإعلامية بالبرلمانات وممثلي وسائل الإعلام، كونها الشريك الأساسي والحيوي في العملية السياسية والبرلمانية ووسيلة فاعلة لتعزيز الاتصال والتواصل مع المواطنين.