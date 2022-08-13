أماكن ومواعيد انقطاع المياه اليوم عن 22 منطقة في القاهرة.. اعرفها

تهتم الكثير من الأحياء المختلفة بأعمال التطورات الخاصة بالطرقات المختلفة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقطاع المياه عن عدد من المناطق المختلفة لساعات طويلة، وأعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة اليوم السبت، نتيجة لأعمال اللحامات الخاصة بقطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.

انقطاع المياه يستمر 14 ساعة متواصلة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مواعيد وأماكن انقطاع المياه في عدد من المناطق المحيطة بعين شمس التي تستمر لمدة 14 ساعة متواصلة، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير، مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القاهرة اليوم السبت، التي جاءت كالتالي:

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القاهرة اليوم

أضافت شركة مياه الشرب في القاهرة خلال بيانها، مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القاهرة، التي تشمل عدد 22 منطقة لمدة 14 ساعة، على أن يبدأ انقطاع المياه في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وعن أماكن انقطاع المياه اليوم السبت، فتتمثل في «شارع سنان، شارع ترعة الجبل، حمامات القبة، شارع ابن سندر، شارع طومنباي، منطقة عين شمس الغربية، شارع سليم الأول، شارع عين شمس، خارجة المطرية، منشية البكري، الحرس الجمهوري، رئاسة القوات الجوية، عمرارات العبور، درا الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة، الشيراتون، خزان 5، الملتقى العربي، الكلية الحلابية، الحي العاشر، مساكن صقر قريش، مدينة الأمل، منطقة أرض الجولف التابعة لمدينة نصر وسيتي ستارز».