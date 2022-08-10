قطع وإعادة ضخ المياه في 4 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركات الفرعية، بمحافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط والمنيا.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق: بيجام «بالكامل» - عبد المنعم رياض - أم بيومي - أرض الجنينة - مدينة السعادة والتعاون - عزبة عثمان - منطقة منطي، وضعف المياه عن بعض مناطق حي شرق، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباح يوم غد الخميس.

أوضحت الشركة، أن سبب تلك الإجراءات، وجود أعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابي، بمنطقة شبرا الخيمة، مؤكدة أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.

أعمال غسيل الدوري لشبكات المياه بطوخ

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال منشور على «فيسبوك»، أنها أعادت ضخ المياه لمدينة طوخ، بعد الانتهاء من أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، لافتا إلى أنها وفرت سيارات ناقلة للمياه لسكان المنطقة المتأثرة بضعف المياه.

أعمال صيانة وإصلاحات بالمنيا وأسيوط

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر «فيسبوك»، إعادة ضخ المياه إلى مدينة ملوي، بعد الانتهاء من أعمال صيانة بتوسعات محطة مياه ملوي.

وكشفت شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد، عبر «فيسبوك»، إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه 700مم بولي إثيلين، الكائن بشارع النيابة الإدارية بمدينة منفلوط والمغذي للمدينة والقرى المجاورة حولها، من محطة منفلوط المرشحة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 43 ألف م3 / يوم.