توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأن يكون الطقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، ويكون هناك ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 15 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.