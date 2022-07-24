«س وج».. كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل

تواصل وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، العمل على تنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد في بشتيل لخدمة أهالي الصعيد، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» في «س وج»، أبرز الأسئلة والإجابات عن كل ما يتعلق بمشروع محطة قطارات الصعيد بـ«بشتيل»، كما يلي:

التكلفة الإجمالية

تواصل السكة الحديد تنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بـ«بشتيل» لتقديم خدمات مميزة لأهالي الصعيد، إذ أنَّ تكلفة المحطة بلغت 350 مليون جنيه.

هدف إنشاء محطة قطارات الصعيد

الهدف الرئيسي من إنشاء محطة قطارات الصعيد هو تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس، والعمل على تقديم خدمات متميزة لأهالي الصعيد، وزيادة الرحلات اليومية على جميع خطوط الوجه القبلي.

تأثير موجة كورونا السادسة على العمل

موجة كورونا السادسة لم يكن لها أي تأثير على استمرار تنفيذ مشروع قطارات الصعيد في بشتيل، والعمل يسير وفق الجدول الزمني للانتهاء من المحطة، علاوة على تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع والمعدات المستخدمة في المشروع، والتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا.

مميزات محطة قطارات الصعيد في بشتيل

هناك مميزات عدة سوف تتميز بها محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل، منها أنَّها تضم 12 رصيفًا داخل المحطة التي سوف يتواجد بها القطارات، ويوجد بها أيضًا فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة على الطراز الفرعوني، علاوة على تواجد جراجين للسيارات الملاكي، وبها غرف سكنية ومولا تجاريا.

البوابات الإلكترونية

محطة قطارات الصعيد في بشتيل سوف يتواجد بداخلها بوابات إلكترونية للدخول والخروج، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

موعد افتتاح محطة بشتيل الجديدة

سيتمّ افتتاح وتشغيل محطة قطارات الصعيد في بشتيل أمام الركاب مطلع 2023.