مصرع شخص إثر تصادم سيارتين في القنطرة شرق بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي على طريق القنطرة شرق نويبع في محافظة الإسماعيلية، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ربع نقل رقم «ط ص د 3715» مع سيارة ملاكي رقم «ط ص ق 9626» في قرية الأبطال شرق قناة السويس أمام كوبري محروس على طريق «الإسماعيلية - نويبع».

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، إلا أن المصاب توفي متأثرا بإصابته.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى يدعى «محمود سليمان محمد السيد» مقيم بقرية عين غصين التابعة لمركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على جثمانه.

وانتقلت جهات الشرطة الى مكان الحادث وتحفظت على جثة المتوفى لحين انتهاء المعاينة من الشرطة وجهات التحقيق ونقلها إلى مستشفى القنطرة شرق.

مصرع سيدة وإصابة نجلها في الإسماعيلية

وفي واقعة أخرى، لقيت سيدة مصرعها في الحال إثر حادث انقلاب دراجة نارية أمس الخميس، يستقلها شاب ووالدته على محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة القنطرة، ونقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأسفر الحادث عن وفاة «زينب أحمد عوض»، 54 سنة، مقيمة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، جراء إصابتها بنزيف داخلي تسبب في وفاتها، فيما أصيب محمد السيد إبراهيم، 19 سنة، بكسر في العمود الفقري وجرح في الرأس وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، جراء سقوطه من على الدراجة النارية.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ إن المصاب وصل في حالة شبه مستقرة، وأنه جاري إجراء الإشعات والفحوصات الطبية له للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ أو البطن.