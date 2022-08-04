أحمد عز لـ«الوطن»: «كيرة والجن» يهدف لإذكاء الروح الوطنية عند المشاهدين

كشف النجم أحمد عز عن الرسالة المراد توصيلها من أحداث فيلم «كيرة والجن»، المتصدر حالياً لشباك التذاكر بـ97 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلمه الجديد يهدف لإذكاء الروح الوطنية بين الناس، لأنها أمر ضروري يجب الانتباه إليه، مضيفًا أنه بالعودة إلى فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، سنجد أن عناصر المقاومة كانت تمتهن مهن مختلفة.

وتابع: الدليل على كلامي أن أحمد كيرة كان يعمل طبيبًا، وعبدالقادر الجن كان «أرزقي»، فضلًا عن الطالب والمعلمة وعامل المطبعة وباقي عناصر المقاومة، وهو ما يعكس أن الدفاع عن البلد حق لكل مواطن مهموم بقضايا بلده.

أحمد عز: سعيد بتعاوني مع كريم عبدالعزيز

وفي السياق ذاته، أعرب أحمد عز عن سعادته البالغة بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز في فيلم «كيرة والجن»، بخاصة وأن الأخير نجم كبير وهو من جمهوره -حسب قوله- لافتًا إلى أنه يشعر بالإحساس نفسه بالعمل مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

قائمة أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة الفيلم هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، سلوى محمد على، أحمد كمال، رزان جمال وكوكبة من النجوم، والفيلم مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وإنتاج شركة «سينرجي»، وإخراج مروان حامد.