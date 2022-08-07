«كيرة والجن» يقترب من الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.. حقق 100 مليون جنيه

تخطى فيلم «كيرة والجن»، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حاجز 100 مليون جنيه إيرادات، فى شباك التذاكر، وذلك بعد 5 أسابيع عرض بالسينما، محافظاً بذلك على صدارة إيرادات الموسم، وذلك بعدما انطلق عرضه يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة في موسم عيد الأضحى.

«كيرة والجن» من أعلى إيرادات الأفلام

ومن المنتظر أن يستمر فيلم كيرة والجن في حصد الإيرادات بالمعدل الذي يسير عليه حالياً، وأن يصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، متخطياً فيلم «الفيل الأزرق 2» الذى حقق 104 ملايين جنيه، و«ولاد رزق 2» الذي وصلت ايراداته إلى 101 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتخطى «كيرة والجن» إيرادات هذين الفليمين مع نهاية هذا الأسبوع.

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية 1919، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت الثورة حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.