إصابة شخص في الإسماعيلية بنزيف حاد.. حاول إنهاء حياته من الدور الرابع

أصيب شخص في الأربعينات من العمر بإصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع في الإسماعيلية في محاولة للتخلص من حياته.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنقل شخص من مدينة المستقبل بسيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي بعد محاولته التخلص من حياته.

وقالت مصادر طبية إن الشخص يدعى عمر محمد منصور 42 سنة مقيم بمدينة المستقبل في الإسماعيلية وتم احتجازه في مجمع الإسماعيلية الطبي.

مصادر طبية: حالته غير مستقرة

وتابعت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخص مصاب بنزيف داخلي من الأنف والأذن وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر في الضلوع وفي غيبوبة تامة.

وأضافت المصادر أنه تم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية للمصاب في قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي واستدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والباطنة في المجمع لفحصه.

مصرع شخص في حادث بالإسماعيلية

وكان شخصا لقي مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل في قرية الابطال شرق قناة السويس أمام كوبري محروس بطريق الإسماعيلية نويبع.

وانتقلت سيارة من مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش إلي مكان الحادث إلا أن المصاب توفي متأثرا بإصابته فيما أشارت المصادر الي أن المتوفي يدعي محمود سليمان محمد السيد مقيم بقرية عين غصين التابعة لمركز الإسماعيلية وتم التحفظ علي جثمانه.

وانتقلت جهات الشرطة الي مكان الحادث وتحفظت علي جثة المتوفي لحين انتهاء المعاينة من الشرطة وجهات التحقيق ونقلها الي مستشفى القنطرة شرق.

الإفتاء: الانتحار حرام شرعا

وبحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوي لها فإن الانتحار حرام شرعا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين؛ قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

وأضاف البيان أن المنتحر ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملة، بل يظل على إسلامه، ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؛ فقال شمس الدين الرملي: «وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية إجماعا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره».