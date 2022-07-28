مصرع طفلة وإصابة 10 في تصادم سيارتين بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 10 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين بطريق مركز «البداري - أسيوط» الزراعي، ونُقلت جثة المتوفية لمشرحة مستشفى البداري المركزي، كما نُقل المصابون لمستشفيين لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالطريق الزارعي

وتلقت مديرية أمن أسيوط في الساعات الأولى من فجر اليوم إخطارا من نقطة ومأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي «أسيوط - سوهاج»، ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ قوات الشرطة والإسعاف، وتبين تصادم سيارة رقم «2789 ى ب د» ملاكي، وسيارة رقم «2139 ى م د» ملاكي، بالقرب من إسعاف العقال القبلي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع «مليكا. و. ص»، 3 أشهر، وإصابة «مروان. م. ص»، 5 سنوات، و«سلمى. و. ص»، 5 سنوات، و«محمد. ص. ع»، 32 عاماً، و«نجلاء. أ. ص»، 27 عاما، و«إسلام. ع. م»، 18 عاماً، و«روان. م. ص»، 3 سنوات»، و«نيجار. و. ص»، و«جمالات. ع. ه»، 30 عاماً، و«وائل. ص. ع»، 35 عاماً، و«حسن. و. ص»، 7 سنوات.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، والمصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى البداري المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث.