العثور على جثة شاب بـ«بدلة وكرافتة» في حديقة بمصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في إحدى الحدائق العامة في مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحديقة التي عثر فيها على جثة الشاب المتوفى تمهيدا لتفريغها لبيان إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور على الجثة، أم حدثت الوفاة في مكان آخر وتم نقل الجثة إلى منطقة العثور لتضليل المباحث، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بالعثور على جثة في إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين أنه يرتدي بدلة وكرافتة وملابسه الداخلية كاملة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، كما تم العثور على متعلقات المتوفى وتبين وجود بطاقة رقم قومي باسم «محمد إ م»، 36 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.