الموسيقيين تجتمع لبحث اتهام أبو الليف لهم بالرشوة.. والأخير: «فتحوا النار على نفسهم»

علّق حمادة أبو اليزيد، وكيل أول مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على التصريحات المنسوبة للمطرب نادر أبو الليف الأخيرة، التي اتهم فيها مجلس النقابة بتعاطي رشاوي بقيمة مليون و200 ألف جنيه مقابل السماح بعودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء من جديد.

الموسيقيين: أبو الليف أخطأ في تصريحاته

وقال حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعتبر نادر أبو الليف بمثابة شقيقه لوجود علاقة صداقة قوية تجمعهما منذ فترة طويلة، ولكنه أخطأ في بعض التصريحات التي أدلى بها في بعض اللقاءات التليفزيونية، ولكن قرار محاسبته أو أخذ إجراءات ضده ليس قراره فقط، وإنما قرار مجلس الإدارة الذي سيجتمع بالكامل لمناقشة التصريحات وإعلان القرار في حينها.

أبو الليف: معنديش مشكلة يأخذوا إجراء قانوني ضدي

ومن جانبه، رد نادر أبو الليف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على حديث حمادة أبو اليزيد، قائلا: «أنا لم أصرح بأن مجلس الإدارة أخذ رشوة، ولكني صرحت بأني علمت من بعض المصادر أن حسن شاكوش دفع مليون و200 ألف جنيه، وأن شخص من مجلس الإدارة أخذ 500 ألف، وباقي المبلغ تم توزيعه على باقي المجلس».

واستطرد: «لو عايزين ياخدوا إجراء قانوني أنا معنديش أي مشكلة، هما اللي بيفتحوا النار على نفسهم، هدور بقى على المستندات اللي تثبت ونشوف بقا مين فينا اللي هيتفضح، واللي عايزين يعملوه يعملوه، فيه قانون في البلد».