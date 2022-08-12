طالب يتعرض لبتر ذراعه أثناء العمل على ماكينة كبس القش في المنوفية

تعرض طالب في قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لبتر ذراعه أثناء العمل على ماكينة كبس القش، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية من مركز الباجور إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طالب يتعرض لبتر ذراعه أثناء العمل في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة الباجور، تبين إصابة «ب.م» طالب ويبلغ من العمر 14 عاما، ومقيم بمحافظة الدقهلية ببتر الذراع اليسرى أثناء عمله على ماكينة كبس القش، وبسؤال أسرته أكدوا إصابته أثناء العمل في قرية أبو سنيطة التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير محضر رقم 6204 بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بإصابة طالب ببتر الذراع اليسرى، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

قهوجي يعتدي على زوجته ويطعنها بسكين في الباجور

وكان مركز الباجور في المنوفية، شهد اعتداء قهوجي على زوجته بطريقة وحشية، وطعنها بثلاث طعنات بسكين متفرقة بالجسم، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها خطيرة، وتمكنت وحدة مباحث الباجور من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.