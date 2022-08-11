تفاصيل طعن قهوجي لزوجته لخلافات بينهما في المنوفية.. حالتها غير مستقرة

واقعة مؤلمة شهدتها قرية «هيت» التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عندما قام قهوجي بالاعتداء على زوجته بسكين محدثا إصابتها بطعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور نُقلت الزوجة إلى مستشفى الباجور، والتي حولتها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لخطورة حالتها الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قهوجي يطعن زوجته بسكين

تعود تفاصيل الواقعة إلي إقدام قهوجي يدعى «ا.ع»، 45 عامًا، بالاعتداء على زوجته، وتدعى «ص.س» 34 عام بسكين إثر خلافات زوجية بينهما، حيث حدثت مشادة كلامية بين الزوجين في منزلهما وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي حتى استخدم الزوج سكينا لطعن زوجته بثلاث طعنات، ثم نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر طبي، أن الحالة الصحية للزوجة المعتدى عليها من زوجها في مركز منوف غير مستقرة حتى الآن، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، خاصة أنها تلقت ثلاث طعنات متفرقة، إحداها بالقرب من الرقبة، وواحدة في الظهر، وأخرى في البطن.

وأمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بحبس المتهم بالاعتداء على زوجته على ذمة التحقيقات، وتبين وجود خلافات زوجية بينهما.

ضبط المتهم في مركز منوف

وكانت قوة أمنية انتلقت إلى مكان الواقعة، وتبين أن الزوجين لديهما 4 أولاد يقيمون في قرية «هيت» التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وتم القبض على المتهم بمعرفة وحدة مباحث مركز منوف وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بالقبض علي القهوجي المتهم بالتعدي على زوجته بطريقة بشعة عن طريق استخدام آلة حادة في قرية هيت، ما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى وعدم استقرار حالتها الصحية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق للتحقيق مع المتهم في الواقعة.