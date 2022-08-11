عاجل.. وفاة مواطن وإصابة 4 بتسمم في المنوفية بسبب وجبة «كريب»

استقبل مستشفى أشمون العام، 5 أشخاص بينهم حالة وفاة، إثر إصابتهم بالتسمم جراء تناولهم وجبات من مطعم «كريب» في مدينة أشمون، ويتلقى المصابون العلاج اللازم.

تفاصيل تسمم 5 أشخاص بسبب «كريب»

وأكد مصدر طبي مسؤول في مستشفى أشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة مواطن وإصابة 4 أشخاص، موضحَا أن المستشفى مستعد لاستقبال حالات جديدة في حالة وجود إصابات أخرى.

تشميع المحل ووضع حراسة عليه

وأكد مصدر مسؤول في الوحدة المحلية لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المطعم المتسبب في الواقعة، مضيفًا أن الوحدة المحلية أغلقت مطعم «الكريب»، وتشميعه، ووضع حراسة عليه لمنع التلاعب في محتوياته.

وأشار إلى أنّ كل الجهات المعنية من وحدة محلية ومسؤولي الصحة، والشرطة، اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.