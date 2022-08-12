الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق شقة سكنية في الهرم

طلبت جهات التحقيق في الجيزة تقرير عناصر الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة حريق نشب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم، دون وقوع إصابات، للتعرف على أسباب اشتعال الحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال نيران من عدمه، وإسدال الستار عن تفاصيل الواقعة.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع مساء أمس داخل إحدى الشقق السكنية بشارع سعد زغلول بمنطقة كفر الجبل التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من شقة سكنية كائنة بشارع سعد زغلول بمنطقة كفر الجبل التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

3 سيارات إطفاء تمكنوا من إخماد الحريق

ودفعت وحدة الدفاع المدني في الجيزة بـ3 سيارت إطفاء فور تلقيها البلاغ ووقف امتداد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة وبالفحص تبين عدم وقوع مصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.