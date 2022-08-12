الاستعلام عن فاتورة التليفون.. اعرف الرابط والخطوات وطرق السداد

كثر البحث خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث «جوجل» عن كلمة الاستعلام عن فاتورة التليفون، إذ يهتم الناس بمعرفة طرق وخطوات سداد الفاتورة حتى لا يجري رفع الخدمة وقطع الإنترنت وفرض غرامات متعددة.

وفي هذا الصدد، وتجنبا للغرامات ووقف الخدمة، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد وخطوات الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة التليفون

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، لعملائها في كل المدن والمحافظات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إذ تتيح المصرية للاتصالات، عدة أنظمة لدفع فاتورة التليفون ما بين شهري وكل 3 أشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكود المحافظة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــا.

- اختيار الخدمات.

-اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال اختيار خدمة «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- ستظهر لك أيقونة بها طرق لاستعلام عن فاتورة التليفون التي تتطلب منك إدخال «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي» وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة.

- وبعد ذلك عليك الضغط على «إظهر الفواتير».

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبعد اتباع الخطوات التالية، ومعرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات، يمكن دفع الفاتورة بعدة طرق إلكترونية، وهي:

يمكن الدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد.

ويمكن للراغبين في دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد، اتباع الخطوات التالية:

الضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر له.

وبعدها إدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على «دفع» لإتمام عملية سداد فاتورة التليفون الأرضي.