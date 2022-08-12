تنسيق الجامعات 2022.. كليات مستثناة من قواعد التوزيع الجغرافي 

كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من استعداداتها لأعمال تنسيق الجامعات 2022 بفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، موضحة أنه هناك عددًا من الكليات مستثناة من قواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدة على اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف في جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس بجامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان بجامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، والمرشحين للفرقة الإعدادي.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم القبول بهذه الكليات خارج قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر لـ تقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط المرشحين للفرقة الإعدادي.

استثناء كلية «طب الإسماعيلية»

وأكدت وزارة التعليم العالي على اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس كلية مناظر لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط ويتم القبول وفقاً لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين فقط.

قواعد القبول بكلية البنات عين شمس

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بكلية البنات عين شمس يكون على النحو التالي:

-بالنسبة لشعبة «بنات/ آداب» المناظرة لكليات الآداب بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب.

-بالنسبة لشعبة «بنات /علوم» المناظرة لكليات العلوم بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي في كليات العلوم.

-بالنسبة لشعبة «بنات /تربية» المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد الوزيع الإقليمي لكليات التربية.

قبول نسبة 25% من الطلاب وفقاً لنظام الإنتساب الموجه

وفي سياق متصل، أكدت أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها العلمية والأدبية عام 2022 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2022-2023 عن طريق مكتب التنسيق، مؤكدة على قبول نسبة 25% على الأكثر من اجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الدراسي الجديد عن طريق مكتب التنسيق كطلاب منتسبين وفقاً لنظام الإنتساب الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه.

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أن توزيع الـ1500 طالب الأوائل في الثانوية العامة يكون 500 لشعبة علمي علوم و500 لعلمي رياضة و500 لطلاب الشعبة الأدبية وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم واستثناءًا من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعة من خلال التنسيق الإلكتروني وإعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.