تعرف على أسعار الفنادق في الإسكندرية 2022.. تبدأ من 400 جنيه لليلة

تتجه أنظار أغلب المواطنين خلال الفترة الحالية نحو المدن الساحلية لقضاء العطلة الصيفية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، ومن بين تلك المدن الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، والتي تعد وجهة الكثيرين خلال فصل الصيف لذلك تكثر عمليات البحث عن أسعار الفنادق بالإسكندرية 2022 خلال الفترة الحالية، لا سيما المطلة منها على البحر.

أسعار الفنادق في الإسكندرية 2022

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الفنادق في الإسكندرية 2022، والتي تختلف أسعارها باختلاف ما تقدمه من خدمات ومدى قربها وبعدها عن البحر.

فندق Sea Star

يبعد فندق Sea Star عن مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية نحو 1.7 كيلو متر، ويوفر خدمات متنوعة للزائرين، وتبلغ سعر الغرفة في الليلة الواحدة نحو 400 جنيه، وذلك وفقا لموقع حجز الفنادق «بوكينج».

فندق ترانزيت

كما تضم قائمة أسعار الفنادق في الإسكندرية 2022، فندق ترانزيت، والذي يقع على بعد نحو 300 متر من محطة قطار الرمل و10 دقائق سيرا على الأقدام من مكتبة الإسكندرية، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق في الليلة الواحدة 400 جنيه.

فندق الحرم في كليوباترا

يقع فندق الحرم في منطقة كيلوباترا بالإسكندرية، ويطل على البحر مباشرة، ويبعد 5 دقائق عن وسط المدينة و5 دقائق من محطة سيدي جابر، و40 دقيقة من مطار برج العرب.

ويبلغ سعر الغرفة المزدوجة والتي تحتوي على سريرين حوالي 700 جنيه، فيما يبلغ سعر الغرفة التي تحتوي على 3 أسرّة 900 جنيه، وفقا لما أعلنته صفحة الفندق على «فيسبوك».

فندق Cherry Maryski

يعد فندق تشيري ماريسكي من أهم الفنادق ذات الـ4 نجوم بوسط الإسكندرية، ويقع في شارع البورصة القديمة بمنطقة المنشية، ويبعد 5 دقائق سيرا على الأقدام عن العديد من الأماكن الحيوية بالمدينة.

وتبلغ سعر الغرفة في فندق تشيري ماريسكي 900 جنيه، وتحتوي على سريرين، وذلك وفقا لصفحة الفندق الرسمية.

فندق four seasons سان استيفانو

ومن بين أسعار الفنادق في الإسكندرية 2022، يأتي فورسيزونز سان استيفانو الذي يقع على بعد 60 كيلو مترا من مطار برج العرب، وتبلغ قيمة الليلة الواحدة بالفندق نحو 6.350 جنيها، وفقا للصفحة الرسمية.

ويضم فندق فورسيزونز الإسكندرية الواقع في منطقة سان استيفانو، مركز لياقة بدنية وحوض استحمام ساخن وملعب اسكواش، كما يوفر مسبحين، ويوجد شاطئ خاص به، ويحتوي على 9 مطاعم.

فندق لو موتروبول بمحطة الرمل

يعود تاريخ فندق لو موتروبول بالإسكندرية إلى القرن الـ18، ويتميز بديكورات مميزة وإطلالة رائعة بمنطقة محطة الرمل، ويطل على البحر مباشرة، ويقع على بعد دقيقتين سيرا على الأقدام من محطة قطار الرمل والشواطئ الرملية، ويبعد 1.5 كيلو متر من مكتبة الإسكندرية ومركز الغوص، و2 كيلو متر من دار الأوبرا وقلعة قايتباي.

ويبلغ سعر الإقامة في الغرفة نحو 1,377 جنيها في الليلة الواحدة، لإقامة فردين، وذلك وفقا لأسعار الفندق المعلنة على موقع «بوكينج».