مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022.. يبدأ 19 أغسطس والبيع بسعر الجملة

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال يومي 19 و20 أغسطس الجاري لإقامة مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي وزارة الخارجية.

وأنهت محافظة الإسماعيلية الاستعدادات الكاملة لمهرجان المانجو 2022 خلال اليومين الماضيين ومناقشة الخطوط العريضة للتجهيزات وتأمين استضافة المهرجان.

مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022

ونعرض لكم أهم 10 معلومات عن مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022

1- يقام مهرجان المانجو في الإسماعيلية 2022 على مدار يومين فقط 19 و20 أغسطس الجاري في مدينة الإسماعيلية.

2- يبدأ المهرجان في الخامسة مساء بموكب كبير يضم سيارات مزينة بالمانجو في شارع محمد علي أشهر شوارع مدينة الإسماعيلية حتى منطقة نمرة 6.

3- أعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6.

4- أعلن محافظ الإسماعيلية عن التنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان.

5- أكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد.

6- أعلنت الغرفة التجارية عن إقامة منافذ لبيع المانجو في كافة مراكز المحافظة والبيع بسعر الجملة على مدار أسبوع الاحتفالات.

7- نسقت محافظة الإسماعيلية مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجا بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.

انطلاقة لمهرجان عالمي

8- أعلن محافظ الإسماعيلية عن تدشين المهرجان في الإسماعيلية كل عام بدء من العام الجاري على أن يكون المهرجان الأول انطلاقة لمهرجان عالمي.

9- وجهت الإسماعيلية الدعوة لعدد من السفراء عبر وزارة الخارجية أكد 5 منهم حضور المهرجان حتى الآن.

10- يضم المهرجان منافذ لبيع كافة الأصناف البلدية كالزبدة والسكري والعويس والفصل والصديقة والأجنبية كالنعومي والاستون والكريمسون والكيت والكنت.