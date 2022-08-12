تفاصيل منح جامعة المنصورة الأهلية 2022 لأوائل الثانوية العامة ونسب الخصم

يهتم أولياء الأمور في تلك الفترة بالتقديمات والتنسيق والمنح المختلفة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 لأبنائهم، ومن ضمن ما كثُر البحث عنه خلال الساعات الماضية منح جامعة المنصورة الأهلية 2022، لمعرفة تفاصيل عن المنح الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، والتي تقدم بها جامعة المنصورة امتيازات للطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بها.

في السطور التالية، تفاصيل منح جامعة المنصورة الجديدة 2022، وفقا لما ذكره القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود محمد المليجي خلال اجتماعه مع الإدارة العليا المشرفة على الجامعة لبحث ترتيبات بداية العام الدراسي الجديد.

منح جامعة المنصورة الأهلية 2022

وأشار «المليجي»، إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تتيح هذا العام منحا للطلاب العشرين الأوائل في الثانوية العامة.

وتقدم منح جامعة المنصورة الأهلية 2022 لأوائل الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة المنصورة، الإعفاء من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية وتستمر طوال فترة الدراسة بها ولكن بشرط حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوى 3،7 ( A-).

وتمنح جامعة المنصورة الطلاب الأوائل الخمسة في كل برنامج خصم 50% من كافة الرسوم للسنة التالية في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوي 3،7 ( A-).

الكليات المختلفة بجامعة المنصورة

وتوجد أربع كليات جديدة بجامعة المنصورة الأهلية، وهي:

كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة «الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد»

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والأسنان

كلية الطب البشري.

مصروفات جامعة المنصورة 2022

كلية الطب البشري بمصروفات تصل إلى 110 آلاف جنيه.

كلية الهندسة بمصروفات تصل إلى 50 ألف جنيه.

كلية الصيدلة بمصروفات تصل إلى 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الفم والأسنان تصل إلى 90 ألف جنيه.

التقديم لجامعة المنصورة 2022

ويتم التقديم لجامعة المنصورة الأهلية 2022 من خلال الموقع الخاص بالجامعات الأهلية في مصر من خلال الضغط هنا.