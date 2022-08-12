منح دراسية متنوعة لطلاب الثانوية في جامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة مجموعة من المنح للطلاب المتميزة دراسيا تضم 7 منح، وتأتي على رأس هذه المنح المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي وافق على إطلاق الصندوق برنامج لتقديم منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابغ لاستكمال دراستهم في بعض الجامعات المصرية المتميزة وذلك في ضوء أهمية تحقيق اهداف الدولة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

فرص للطلاب المصريين

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنه بالمشاركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نقدم عدد من الفرص للطلاب المصريين من كافة محافظات الجمهورية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للحصول على منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2022/2023.

7 منح بجامعة المنصورة الجديدة

وذكرت أنها تقدم (7) منح بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس من بين من انطبقت عليهم شروط القبول وهم قبولهم بالجامعة، ويتم التقييم والاختيار للحصول على المنحة على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها الاختيار بناء على مستوى اجتياز المتقدم لمعايير القبول والاختبارات التي حددتها الجامعة، والمرحلة الثانية يتم فيها الاختيار بناء على مستوى اجتياز المتقدم لاختبارات قياس معدل الذكاء التي يجريها الصندوق بالتعاون مع الجهات المتخصصة وكذلك ما يتضمنه ملف التقدم للصندوق بما يفيد التميز في مجال الابتكار.

وتتيح المنحة للطلاب المقبولين، الدراسة ببرامج متطورة في تخصصات ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدة، والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة تهدف الى دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتعمل على دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وذلك من خلال اتاحة تعليم جامعي يعتمد على أسس المعرفة التي تحددها جامعة المنصورة الجديدة وصندوق رعاية الابتكار والبحث العلم، كما ان استمرار حصول الطالب على المنحة للسنوات التالية يرتبط باستمرارية تفوقه في الدراسة طبقا للقواعد.

ويأتي تقديم هذه المنح في ضوء تحقيق اهداف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم (1) لسنة 2019 واختصاصاته التي من بينها تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج، من خلال إعلان تنافسي بين من تنطبق عليهم الشروط لضمان انتقاء أفضل المتقدمين في حدود الفرص المتاحة، ويستطيع الطلاب من كافة المحافظات التقدم لجامعة المنصورة الجديدة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبما يضمن استفادة الدولة بما يقدمه الصندوق من منح.