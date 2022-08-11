مصاريف جامعة المنصورة الأهلية وتخصصاتها.. 4 كليات تؤهلك لسوق العمل

تحدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الزمن والتكاليف المادية، وأوفت بعهدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في أن تبدأ الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية خلال العام الدراسي 2022-2023، وبالفعل أصبحت الجامعة جاهزة بعدد 4 كليات و4 برامج هندسية من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في مصر، ما يجعل الخريج يضمن وظيفة بعد التخرج.

وأعلن الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، مصاريف جامعة المنصورة الأهلية، التي تبدأ الدراسة في العام الجامعي الجديد.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية ‏

قال الدكتور محمود محمد المليجي، في بيان صحفي، إن الدراسة ستبدأ هذا العام في 4 كليات، وأنه تم تحديد مصاريف جامعة المنصورة الأهلية، على النحو التالي:

- كلية الطب البشري بمصروفات 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة ‏بمصروفات 75 ألف جنيه.

- كلية الهندسة في 4 تخصصات، وهي: «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد» بمصروفات 50 ألف جنيه.

موقع جامعة المنصورة الأهلية

تقع جامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولي الساحلي، في منطقة 15 مايو السكنية، بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتبعد عن مدينة المنصورة، حوالى 40 دقيقة فقط، وسيكون للجامعة تنسيق خاص على غرار التنسيق الحكومي، بحد أدنى للمجموع هو ذات الحد الأدنى للجامعات الخاصة، وسيطبق لها مرحلة في التنسيق مستقلة تماما، عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وسيتم الإعلان عنه حينما يتم فتحه من جانب وزارة التعليم العالي.