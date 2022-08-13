شريف رمزي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه: «يا ريت تدعوله»

كشف الفنان شريف رمزي، تطورات الحالة الصحية لشقيقة المنتج صلاح رمزي، والذي تعرض لازمة صحية شديدة بداية الشهر الحالي دخل على إثرها العناية المركزة.

وقال شريف رمزي لـ«الوطن»: «للأسف حالة صلاح الصحية ما زالت حرجة ولم تشهد أي تحسن حتى الآن، وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يمر من هذه الأزمة الصحية الشديدة».

أزمة صلاح رمزي الصحية

وأعلن الفنان هشام ماجد، بداية الشهر الحالي عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» تعرض المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي لوعكة صحية شديدة، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب ماجد قائلا : «ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء العاجل»، دون توضيح تفاصيل المرض.

وبعدها بدقائق أعلن الفنان شريف رمزي، عن تعرض شقيقه شريف لأزمة صحية، حيث كتبت منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام قال فيه: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى، أرجو الدعاء».

ليطالب شريف الجمهور في منشور آخر الدعاء لشقيقة قائلا: «ربنا يشفيك يا صلاح ويقومك بألف سلامة يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بألف صحة يا صلاح يا ابن ليلى آمين، أرجو الدعاء لصلاح رمزي في صلواتكم».

الحالة الصحية لصلاح رمزي

وأصيب المنتج صلاح رمزي بالتهاب في أنسجة المخ، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى وما زال متواجدا بداخلها حتى الآن دون أي تحسن.