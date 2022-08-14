كتيبة الإعدام تجرد مسنا من ملابسه وتهشم رأسه بالتجمع.. 20 ألف في الدولاب

«20 ألف جنيه في الدولاب» بهذه الكلمات بدأت المتهمة الأولى في واقعة تجريد مسن يدعى «حاتم م ح» 70 عاما من ملابسه وتقييده وتهشيم رأسه داخل منزله في التجمع الخامس لسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول أقوالها أمام جهات التحقيق.

أوضحت المتهمة أنها تقيم في منطقة المرج وأن أحد الأشخاص عرض أن تعمل خادمة لدى مسن في منطقة التجمع الخامس، فلم تتردد كثيرا وذهبت معه واستلمت عملها كخادمة في منزله.

رزمة فلوس

وقالت المتهمة إنها من خلال عملها لعده أشهر لدي المجني عليه لم تر أحد يسأل عنه علي الرغم من الثراء الذي يعيش فيه: «أثناء تنظيف الشقة شاهدت المجني عليه يفتح الدولاب وفي يده رزمة فلوس من فئة 200 جنيه، وهنا بدأت أسرقه، وكذلك البحث عن أشياء أخري أو مبالغ يكون المجني عليها قد احتفظ بها في أماكن أخرى».

طرد المتهمة من المنزل

وأشارت إلى أنها أثناء البحث في الدولاب شاهدها المجني عليه وطردها من المنزل، وهنا قررت أن تنفذ مخططها، وذهبت إلى صديقتها التي وافقتها علي سرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانت بزوجها وصديقه، واتفقوا جميعا على أن تذهب المتهمة الرئيسية ومعها صديقتها أن يدخلا عنده الشقة ثم يأتي بعد ذلك المتهمون الآخرون وتفتح إحداهما الشقة لهما ويعتدون بالضرب علي المجني عليه وتجريده من ملابسه بزعم أنه كان علي علاقة غير شرعية بإحدى السيدتين.

تهشيم رأس المجني عليه

وأشارت إلى أن الخطة تم تنفيذها علي أكمل وجه، ولكن عندما سأله المتهمون عن مكان احتفاظه بالأموال رفض الإفصاح وأكد بأنه لا يحتفظ بأموال في منزله فقام أحد المتهمين بضربه على رأسه وسقط وسط بركة من الدماء وتم أخذ مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

ضبط المتهمين

بعد أقل من 24 ساعة كانت المباحث عندها في البيت وتم ضبطهما وباقي المتهمين وأرشدوا عن التليفون والمبلغ المالي تم صرفه على متطلباتهم الشخصية.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شخص مسن يدعي حاتم م ح 70 عاما موظف بالمعاش وسط بركة من الدماء وعار تمام ومقيد اليدين والقدمين بقفيز بلاستيك ومهشم الرأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وتفريغ كاميرات المراقبة المنطقة.

حبس المتهمين

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجني عليه بالإشتراك مع 3 آخرين ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصباح أمس الأول تم تجديد حبسهم 15 يوما.