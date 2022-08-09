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التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في منزله بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
05:22 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

صرحت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن شخص لقي مصرعه متأثرا بالصعق الكهربائي في منزله الواقع بعزبة قاويشة التابعة لقرية العصايد بمركز ديرب نجم.

بلاغ بمصرع شخص صعقا بالكهرباء 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع «معتمد ع. ح»، 54 سنة، صعقا بالكهرباء، وذلك خلال محاولته إصلاح عطل في الكهرباء داخل منزله في ديرب نجم ما أدى لوفاته. 

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة والتي صرحت بدفن الجثة.

معاينة جثة شاب عثر عليه في دورة مياه

وفي واقعة أخرى، قررت نيابة العاشر من رمضان انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان شاب عثر عليه متوفيا داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان، لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم للتصريح بالدفن. 

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على شاب متوفيا داخل دورة مياه بدائرة القسم، وجرى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد