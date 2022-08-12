بدء تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري في اتجاه المريوطية لمدة شهر

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الري، أعمال تطوير الطريق الدائري «القوس الغربي» بمنطقة كوبري 9، من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وحتى وصلة المريوطية في الاتجاهين، وإسناد تلك الأعمال لإحدى شركات المقاولات.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري (القوس الغربي) في المسافة من منزل المريوطية وحتى منزل اللبيني في الاتجاه القادم من أعلى الصحراوي تجاه المريوطية، على أن يتم استقطاع 3 حارات مرورية بالمنطقة المشار إليها وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات.

مدة التنفيذ

وستكون مدة تنفيذ الأعمال شهر اعتبارا من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال.