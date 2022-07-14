«الطرق والكباري»: تحصيل «الكارتة» إلكترونيا قريبا بمنظومة النقل الذكي

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة، تواصل تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق نظام النقل الذكي بطريقي السويس والإسماعيلية والطريق الدائري، موضحا أنه سيتم رصد السرعات بالكاميرات، ومنع التحدث في التليفون المحمول ورصده إلكترونيا وتسجيل المخالفات إلكترونيا.

وكشف عن تحصيل «الكارتة» إلكترونيا من خلال الكروت المدفوعة مقدما، ورصدها أثناء سير السيارة دون توقفها وهو ما يمنع الازدحام، وكذلك سيكون هناك لافتات إلكترونية تعرف السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة في بعض المناطق.

نواصل أعمال تطوير الطريق الدائري للقضاء على الاختناقات المرورية

وقال «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تطوير الطريق الدائري، متواصلة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن التطوير سيعمل على القضاء على الاختناقات المرورية، بالقاهرة الكبرى، منوها إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري تمتد لـ110 كيلومترات، وأن إجمالي معدلات التنفيذ بها وصلت إلى 95%، كما بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%.

ترسيم 57 محطة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تواصل ترسيم محطات الأتوبيس الترددي، حيث تم الانتهاء تماما من 10 محطات من إجمالي 57 محطة على طوال الطريق الدائري لتسيير الأتوبيس الترددي، والذي سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، مؤكدا أنّه لم يتم تحديد أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي حتى الآن.

مواقف أسفل الطريق الدائري لسير الميكروباص

ونوه «مصطفى»، إلى أنه تم تجهيز مواقف أسفل الطريق الدائري لسيارات الميكروباص عند محطات الأتوبيس الترددي لنقل الركاب، مؤكدا أنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري يناير المقبل، حيث سيكون الأتوبيس الترددي بديلًا للميكروباص، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب.