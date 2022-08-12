إصابة شخصين في تصادم ملاكي وميكروباص أعلى محور الضبعة بالجيزة

أسفر حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى محور الضبعة، بنطاق محافظة الجيزة، عن إصابة سيدة ورجل، وجرى نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغاً من الخدمات المعنية على الطرق، يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارت الإسعاف إلى مكان البلاغ.

أسماء المصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بالجيزة

وبالانتقال والمعاينة، تبين إصابة كل من «محمد. ع» 55 عاما، و«شيماء .أ» 45 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء الحادث، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور، لإزالة الحطام، ورفع آثار الحادث بعدما توقف لبعض الوقت جراء الحادث.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة في محيط الحادث، تمهيداً لتفريغها، والوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودهم، وسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث، وموافاة جهة التحقيق المختصة بالمستجدات.