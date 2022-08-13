عاطلان يتعديان بالضرب على سيدة منعتهما من التحرش بها في الشرقية

أقدم عاطلان على التعدي بالضرب على سيدة في أحد شوارع بدائرة مركز الحسينية، في محافظة الشرقية، وذلك لمحاولتها منعهما من التحرش اللفظي بها، مما أسفر عن إصابتها بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلها للمستشفى للعلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بتعدي عاطلين على سيدة بالحسينية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من سيدة تُدعى «صابرين محمد رزق»، 30 سنة، مقيمة بقرية القصاصين دائرة المركز، تعمل باليوميه في مقشرة سوداني، تتهم فيه شخصين، وهما «محمد إبراهيم»، و«جابر السيد»، عاطلين بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وذلك على خلفية قيامهما بمحاولة التحرش بها أثناء سيرها عائدة من عملها، ونعتها بألفاظ بذيئة، ومعايرتها بأنها مطلقة، وأثناء محاولتها منعهما وردعهما، تعديا عليها بالضرب المبرح، مما أدى إلى حدوث إصابتها.

مشادة بين عاطلين وسيدة

وأفادت المجني عليها في بلاغها، بأنها توجهت بالشكوى إلى ذوي العاطلين، فقام المتهمان باللحاق بها وانهالا عليها بالسب والشتم، لتنشب مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى قيامهما بضربها والاعتداء الوحشي عليها بالركل والضرب في أنحاء جسدها، مما تسبب في إصابتها بحدوث نزيف داخلي في البطن، واصابتها بجروح وكدمات متفرقة، حيث تم نقلها للمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 501 إداري مركز الحسينية، تمهيداً للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.