مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببورسعيد

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في انقلاب دراجة بخارية بحي الضواحي ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بانقلاب موتوسيكل

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصوله إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل عن طريق الإسعاف أحمد محمد توفيق، 27 سنة، جثة هامدة وجارٍ نقله إلى مشرحة مشرحة الزهور تحت تصرف النيابة العامة، كما وصل إلى المستشفى أحمد محمد هاشم، 25 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالقدم اليمنى نتيجة انقلاب موتوسيكل.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحي، أن دراجة بخارية انقلبت بالمتوفى والمصاب بسبب السرعة الزائدة أمام محطة وقود «القاضي» بجوار مصنع كابسي بنطاق حي الضواحي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

التحذير من كوارث مرورية بسبب السرعة الزائدة

وندد أهالي بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعي من السرعة الزائدة وحذروا من كوارث بالطرق رغم أن بورسعيد محافظة صغيرة ولا يوجد بها طرق سريعة وطالبوا إدارة مرور بورسعيد ورجال الأمن بالتصدي لظاهرة الرعونة في القيادة، خاصة قيادة الدراجات البخارية، كما أن هناك ظاهرة في الشارع البورسعيدي تثير الخوف وهي تجمع كبير للدراجات البخارية في الشوارع في حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة وبعضهم يقوم بحركات دائرية تشكل خطورة على السائق وعلى المواطنين في الشارع.