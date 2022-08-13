رئيس أوكرانيا: لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون سوبر ماركت للأثرياء الروس

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي، أن يكون سوبر ماركت للأثرياء الروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن «كييف» تحافظ على حوار مع روسيا على مستوى تسوية مسألة تبادل أسرى الحرب وجثث الموتى، مشددا على عدم وجود حوارات عسكرية وسياسية.

وأوضح بودولياك، أن المفاوضات حول ممرات الحبوب لم تعقد بشكل مباشر، ولكن من خلال وسيط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، أعلنت «الأمم المتحدة»، تعيين أمير محمود عبدالله «السودان» ليتولى مهمة منسق المنظمة لمبادرة الحبوب الأوكرانية، محل فريدريك كيني من «الولايات المتحدة الأمريكية».

بلينكن: «موسكو» عليها احترام القانون الدولي وحماية أسرى الحرب

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده قلقه من اتهامات وجهتها «سلطات غير شرعية» شرق أوكرانيا لأجانب بينهم بريطانيون، مضيفا إن على «موسكو» ووكلائها احترام القانون الدولي وحماية أسرى الحرب، على حد قوله.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية «البنتاجون»، إن الهجوم على قاعدة «ساكي» الجوية الروسية، في «شبه جزيرة القرم» لم يتم بأسلحة أمريكية، فيما أعلنت السلطات الروسية، إبلاغ «واشنطن» بتضرر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذا أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، أن «موسكو» راعية للإرهاب.

«الشيوخ» يتبنى قرارا يدعو الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا راعية للإرهاب

وفي وقت سابق، تبنى مجلس«الشيوخ» الأمريكي، قرارا، يدعو وزارة الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب أحداث الشيشان، وعملياتها العسكرية في جورجيا وسوريا وأوكرانيا، فيما يعمل مجلس «النواب» على مبادرة مماثلة.

وأوضح مدير دائرة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف، أن «موسكو» حذرت «واشنطن» من نقاط اللاعودة التي ستقود إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لا ترى أنه من المجدي إدراج روسيا على قائمة الإرهاب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.