الرئيس الأوكراني: لا أحد يستثمر في الإرهاب أكثر من روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، في خاطب بالفيديو، إنه لا يوجد أحد في العالم يستثمر في الإرهاب أكثر من روسيا، وهذا يتطلب ردا قانونيا، فيما قام رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسودا بزيارة مدينة «إيربين» بمنطقة كييف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ونظمت السلطات الروسية، بروفة العرض العسكري البحري، بمشاركة أكثر من 40 سفينة وغواصة وزوارق حربية و42 طائرة من مختلف الفئات، في مدينة «بطرسبورج» بمياه نهر نيفا وحوض كرونشتادت، بمناسبة يوم الأسطول الذي يحييه الجيش الروسي، يوم الأحد الأخير من يوليو، من كل عام.

بريجوجين متهم بالوقوف وراء تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

بدورها، أعلنت «واشنطن»، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، الذي تتهمه السلطات الأمريكية، بالوقوف وراء تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية 2016، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تسعى للحصول على معلومات عن رجل الأعمال ووكالة أبحاث الإنترنت، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

ورفضت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين معتقلين، مضيفة إن «واشنطن» قدمت عرضا جديا لـ«موسكو»، دون الكشف عن مضمونه.

من جانبها، قالت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت على صفقة محتملة لبيع 35 مقاتلة «إف-35» تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث لـ ألمانيا، و37 محركا لهم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الذخيرة بقيمة 8.4 مليار دولار.

وزير ألماني: الحرب الروسية على أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي

بدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الحرب الروسية على أوكرانيا، انتهاكا للقانون الدولي، مضيفا، خلال لقائه مع سكان محليين في مدينة بايرويت بولاية بافاريا، إن بلاده ترى أنه من الضروري دعم أوكرانيا بالأسلحة، داعيا لعدم الاعتزاز بهذه التوريدات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن سفينة سورية راسية في ميناء «طرابلس» اللبناني، تحمل شعيراً وطحيناً سرقته «موسكو» من مخازن أوكرانية، وأوضحت سفارة «كييف» في العاصمة اللبنانية «بيروت»، أن السفينة تطالها عقوبات أمريكية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن رئيس البلاد، جو بايدن، لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الصيني، «شي جين بينج»، إلى تحديد سقف لأسعار نفط روسيا. وفي وقت سابق، أشار بايدن، إلى أن وضع سقف لأسعار نفط موسكو سيسمح لواشنطن بخفض أسعار الوقود في البلاد.

واتفق الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع «بينج»، أمس الخميس، على تنظيم أول قمة حضورية تجمع بينهما منذ تولي جو بايدن، الرئاسة في بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.