الإعلان عن غرق 1200 مهاجر في 6 شهور.. 6 أحداث عالمية وقعت خلال ساعات الليل

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة أحداث، بعضها أمنيا، منها مطاردة قوات «الحشد الشعبي» في العراق لعناصر من «داعش» الإرهابي شمالي العاصمة «بغداد»، والبعض الآخر، إنسانيا، كان اهمها إعلان، «مفوضية شؤون اللاجئين»، 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط في النصف الأول من 2022.

مطاردة عناصر داعش في العراق

في العراق، طاردت قوة من «الحشد الشعبي»، أمس الجمعة، مجموعة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي شمالي العاصمة «بغداد»، موضحة في بيان مقتضب، إن قوة من «اللواء 12» طاردت مجموعة من الإرهابيين في الطارمية شمال بغداد، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قصف جبهة النصرة في سوريا

وفي سوريا، سجل «المركز الروسي للمصالحة»، أمس الجمعة، 3 حالات قصف من مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية في «منطقة إدلب» لوقف التصعيد شمال البلاد، وأشار نائب رئيس المركز، أوليج إيجوروف، إلى تسجيل عمليتي قصف في حلب، وعملية واحدة في إدلب.

الخارجية الإماراتية: ندعم كافة إجراءات السعودية لحفظ أمنها

وفي الإمارات، أعربت وزارة الخارجية، أمس الجمعة، تضامن بلادها الكامل مع «الرياض»، والوقوف مع المملكة العربية السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وجاءت التصريحات الإماراتية، عقب إعلان السلطات في السعودية، إصابة مقيم باكستاني و3 من رجال الأمن، في حي السامر في «محافظة جدة»، على إثر تعقب أحد المطلوبين أمنيا، الذي فجر نفسه، بحزام ناسف، عند مباشرة إجراءات القبض عليه.

الإمارات تشيد بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ضبط شخص بحوزته 50 كيلو جراما من الحشيش في السعودية

وفي السعودية، ألقت السلطات الأمنية، على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 50 كيلو جرامًا من «الحشيش المخدر»، مخبأة داخل مركبة يقودها في الحريضة بـ«منطقة عسير» الواقعة جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الأردن: ضبط مليون حبة «كبتاجون»

وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام، ضبط مليون حبة «كبتاجون» مخدرة كانت معدة للتهريب لخارج المملكة بشاحنتين محملتين بمادة الكربون، مشيرة إلى إلقاء القبض على 4 أشخاص متورطين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

غرق 1200 مهاجر في النصف الأول من 2022

بدورها، أعلن فرع «مفوضية شؤون اللاجئين» في اليونان، أن 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط في النصف الأول من العام الجاري.