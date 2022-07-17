قصف لـ«النصرة» وإصابات بالجيش السوري.. وهجوم على مدنيين شرقي إندونيسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، بعضها أمني، ومنها إصابة جنديان سوريان بقصف لعناصر جبهة «النصرة» الإرهابية، في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، والبعض الآخر سياسيا، ومنها الاتفاق بين مقدونيا الشمالية وبلغاريا على التسوية بشأن الخلاف بينهما عن التاريخ المشترك واللغة.

وأصيب جنديان سوريان بقصف جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه عناصر جبهة النصرة الإرهابية، على مواقع القوات السورية في محيط بلدة سركاب في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يفجيني جيراسيموف، أمس السبت، إنّ المركز سجل سقوط 14 قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب، منها 8 قذائف في محافظة إدلب والباقية في مدينة إدلب.

«واشنطن» تخرج 40 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري إلى شمالي العراق

من جانبها، أخرجت القوات الأمريكية، أمس السبت، 40 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق من شمال شرقي سوريا عبر «معبر الوليد» غير الشرعي إلى شمالي العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي اليمن، قال وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، إنّ الاستقرار والسلام في بلاده والمنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء تمرد الحوثيين ومشروعهم الإيراني المهدد للأمن الإقليمي والعالمي، مشيرا خلال زيارته الميدانية لقوات «الجيش الوطني اليمني» المُرابطة في جبهات محافظة تعز الواقعة جنوبي غربي البلاد، إلى أنّ الحوثيين يسعون لتركيع اليمنيين وإخضاعهم لمشروعهم الطائفي العنصري.

وأضاف الفريق المقدشي، أنّ الحوثيين يريدون أن يحكموا بالقوة والسلاح، ويعملون لاستهداف المجتمع اليمني في قيمه وعقيدته وهويته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي موريتانيا، أصدر رئيس البلاد، محمد ولد الشيخ الغزواني عفوا عن 8 سجناء مدانين في قضايا إرهابية بعد إعلانهم توبتهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف، فيما قال مصدر أمني، إنّ السجناء بينهم 6 موريتانيين وسوري يدعى «حسن نجار» متهم بالترويج للعنف الإرهابي.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلن رئيس وزراء البلاد، ديميتار كوفاتشيفسكي، التوصل إلى تسوية مع بلغاريا بشأن الخلاف بينهما بشأن التاريخ المشترك واللغة، مضيفا للصحفيين بعد اجتماع للحكومة، إنّه بعد 17 عاما سنبدأ عملية مفاوضات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

فرصة تاريخية

من جانبها، هنأت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لايين، مقدونيا الشمالية، على التصويت الذي يمهد الطريق الآن لفتح مفاوضات الانضمام بسرعة، مضيفة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنّها كانت فرصة تاريخية انتهزتها سكوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنّها خطوة حاسمة لمقدونيا الشمالية و«الاتحاد الأوروبي»، وأضاف المسؤول الأوروبي، أنّ الاتحاد يرحب بـ سكوبيه بأذرع مفتوحة.

وفي وقت سابق، امتنع نواب المعارضة عن التصويت، وغادروا قاعة البرلمان، وقال نائب للمعارضة يدعى ألكسندر نيكولوسكي، إنّ هذه جريمة بحق الأمة كلها، مضيفا أنّ مثل هذا الخطأ الجسيم لم يحدث مطلقا منذ الاستقلال، فيما تجمع متظاهرون خارج مقر البرلمان.

مقتل 10 أشخاص جراء هجوم لجماعة انفصالية شرقي إندونيسيا

وفي إندونيسيا، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بجروح خطيرة، جراء هجوم لجماعة انفصالية على مدنيين في منطقة ندوجا بمقاطعة بابوا الواقعة شرقي البلاد، وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة، أحمد مصطفى كمال، إنّ الجماعة التي تصفها الحكومة بالإجرامية مسلحة، نفذت هجمات منفصلة في 4 مواقع في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدوره، اختتم وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين، كاثرين كولونا وسيباستيان لوكورنو زيارة رسمية لـ النيجر، في إطار استعداد «باريس» لإعادة نشر قوة «بارخان» في المنطقة بعد اكتمال انسحابها من مالي.

وفي وقت سابق، زار الوزيران، القاعدة العسكرية النيجرية في منطقة «أولام» شمالي عاصمة النيجر «نيامي»، ويتواجد نحو 300 جندي فرنسي مع نظرائهم من القوات المسلحة النيجيرية.

فرنسا سترفع حجم مساعدتها الغذائية للنيجر إلى 8 ملايين يورو

وأشارت كولونا، إلى أنّ فرنسا سترفع حجم مساعدتها الغذائية للنيجر بنسبة 66% خلال 2022 إلى 8 ملايين يورو، مضيفة في مؤتمر صحفي، أنّ الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام «باريس» الوقوف إلى جانب النيجر في مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة للتنمية.

قرض بـ 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء النيجرية

ووقعت الدولتان، على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء النيجرية، كما تبرعت باريس، بمبلغ 20 مليون يورو دعما للنشاط التنموي في البلاد.

كما تنشر فرنسا، 950 جنديا من قواتها في ساحل العاج، فيما أعلن وزير الدفاع الفرنسي، أمس السبت، في عاصمة ساحل العاج «أبيدجان»بعد زيارة للنيجر، أنّ الحرب «الروسية الأوكرانية»، تشغل الغرب بأكمله، مضيفا قبل اجتماعه مع رئيس كوتديفوار الحسن وتارا، أنّه يجب عدم نسيان مستجدات الأمن في إفريقيا.

لوكورنو: هناك شكل من أشكال قصر النظر في أوروبا وفرنسا

وأوضح لوكورنو، أنّ هناك شكل من أشكال قصر النظر في أوروبا وفرنسا، مشيرا إلى أنّ الحرب «الروسية الأوكرانية» تحشد كل الطاقات، وأنّ بلاده ستدخل في أجندة جديدة، وستشارك في بنائها مع الأصدقاء والحلفاء الرئيسيين في غربي أفريقيا

وبحث وزير الدفاع الفرنسي، مع نظيره العاجي تيني براهيما واتارا، وضع إفريقيا الأمني، ولا سيما في منطقة «الساحل والصحراء»، مشيرا إلى أنّ الحرب ضد الإرهاب التي نفذتها «باريس» مع القوات في مالي وفي المنطقة بأسرها، أساسية ووفرت استجابات مهمة.

بعد غد.. انعقاد الجلسة الأولى لدعوى «تويتر» القضائية ضد «ماسك»

واقتصاديا، تسود أجواء من القلق والترقب في صفوف موظفي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قبل أيام من أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعتها على الملياردير الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس «سبيس إكس»، إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، مقابل 44 مليار دولار قبل انسحاب الأخير من الصفقة.

وحدد قاض موعدا للجلسة الأولى، بعد غد الثلاثاء في ولاية «ديلاوير» الواقعة شرق الولايات المتحدة الامريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.