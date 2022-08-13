موسكو تحذر واشنطن من اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب: سنقطع العلاقات

قالت موسكو، قبل قليل، إن إعلان واشنطن بأن روسيا دولة راعية للإرهاب ستكون نقطة لا عودة لها فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

موسكو: لا عودة للعلاقات مع واشنطن

وبحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، فإن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة، وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.

توتر العلاقات الثنائية بين روسيا وأمريكا

وأكد ألكسندر دارشييف، مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، أنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يستهدف روسيا فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

وفي الشهر الماضي، قام عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعيان لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.