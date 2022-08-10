القصة الكاملة لمقتل 4 مسلمين في أمريكا والقبض على المشتبه به

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ ليلة أمس شهدت القبض على المشتبه به في مقتل 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان المتهم قد أنهى حياة ضحاياه الأربعة على فترات متباعدة، آخرهم كان قد لقى مصرعه يوم الجمعة الماضية، إذ أطلق النار عليهم خلال تواجدهم في الشارع، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاستياء من الجريمة والتعليق عليها، وفقما نقلته شبكة «بي بي سي».

إطلاق النار على الضحايا

وحول تفاصيل الحادث، فإن المتهم يدعى محمد سيد، 51 عاما، يحمل الجنسية الأفغانية، كان قد حمل سلاحه الناري وأطلق النار على الضحايا دون سابق إنذار، وبحسب الشرطة الأمريكية فإن القتلى يحملون جنسيات مختلفة، إذ أنّ 3 منهم من أصل باكستاني، والأخير أفغاني، وأفادت الشرطة أنّه قتل أول ضحاياه في نوفمبر الماضي، ليتخلص من الاثنين الآخرين خلال الأسبوعين الماضيين، وأزهق روح الضحية الرابعة يوم الجمعة الماضية، وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى المتهم، حيث قال إنّه استهدف الضحايا لأنه كان منزعجا من زواج ابنته من مسلم شيعي، على حد قوله.

القبض على المتهم

وتمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على المتهم عن طريق توزيع صورة المشتبه به على المارة، وقال كايل هارتسوك، نائب قائد قسم التحقيقات الجنائية، إن الشرطة نشرت صورة لسيارته في الكمائن، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه، تزامن ذلك مع اقتحام قوة من الشرطة لمنزل المتهم وتفتيشه.

وعقب القبض على المتهم أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه الشرطة إن المحققين اكتشفوا أدلة تظهر أن الجاني كان على معرفة بالضحايا وأن الخلاف بين الأشخاص ربما أدى إلى قتلهم، وقال قائد الشرطة في الولاية إنّه ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الدافع الفعلي للجريمة، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه الشديد تجاه هذه الجريمة، حيث قال إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل المروعة، مضيفا أن هذه الهجمات لا مكان لها في أمريكا.