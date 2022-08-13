مصر تعلن تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن تضامُن مصر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكّدةً وقوفها مع المملكة في مواجهة جميع صور الإرهاب والعنف والتطرف.

مصر تؤكد دعمها لإجراءات السعودية لصون أمنها

وأكّدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، مجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كل الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.