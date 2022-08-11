«الأرصاد»: ارتفاع نسب الرطوبة مستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعًا كبير في نسب الرطوبة في فترات النهار والليل، تتجاوز 95% على السواحل الشمالية و90% على القاهرة الكبرى، وذلك بسبب استمرار تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، وأغلب الكتل قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لافتةً إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ تقل في شهر سبتمبر.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح الذي يعرض على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن درجات الحرارة المتوقعة حول المعدلات الطبيعية، وتتراوح بين 34 و33 درجة مئوية، إلا أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بأجواء شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار، لأن الرطوبة تزيد إحساسنا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـلأرصاد الجوية: «من المتوقع اليوم، أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وقد يصل إحساسنا بها إلى 39 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية متوسط درجات الحرارة 31 درجة مئوية، والإحساس بها 35 درجة مئوية».

نسيم البحر في النهار على السواحل الشمالية

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في السواحل الشمالية، تشهد فترات النهار نسيم البحر، وبخاصة بالقرب من الشاطئ، وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، لكن المناطق الداخلية ستشعر بالارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، التي ستستمر معنا على مدار أيام شهر أغسطس الجاري حتى أوائل سبتمبر المقبل».