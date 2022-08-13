مأدبة غداء وممر شرفي للأولى على الثانوية العامة وأسرتها بالفيوم (صور)

قدّم أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم، مأدبة غداء فاخرة للطالبة زينب أكرم حسن حميدة، الأولى على الثانوية العامة بالقسم الأدبي بمجموع 96.75%، حيث نظم لها المطعم استقبالاً باهراً من العاملين الذين اصطفوا لتحيتها، ثم قدّم لها محمد الطيب صاحب المطعم عدة هدايا وحلوى، إضافة إلى مأدبة فاخرة لها ولأسرتها، قائلاً إنّها رفعت رأس الفيوم عالياً بين المحافظات وتستحق التكريم والثناء عليها لتشجيعها على الاستمرار في المزيد من التفوق، وللطلاب الأصغر ليقتدوا بها.

استقبال حافل

واصطف العشرات من العاملين في أحد المطاعم الكبرى والشهيرة بمدينة الفيوم، ونظموا ممراً شرفياً للطالبة زينب أكرم حسن ابنة الفيوم الأولى على الثانوية العامة 2022، حتى وصلت إلى منضدة كبيرة تحوي مأدبة غداء لها ولأسرتها تقديراً لتعبها خلال فترة الامتحانات وتفوقها واجتهادها رغم حزنها على إصابة والدها بوعكة صحية مفاجئة جعلته طريح الفراش.

هدايا متعددة

وكان محمد الطيب صاحب المطعم، قد أعد مأدبة غداء فاخرة للطالبة الأولى على الثانوية العامة وأسرتها، وأصر على حضورها، ثم استقبلها بنفسه، ونظم لها احتفالية كبرى بالمطعم، كما قدّم لها العديد من الهدايا، ودرع لتكريمها على تفوقها.

تستحق التكريم

وقال «الطيب» لـ«الوطن»، إنّه يصر على فعل ذلك مع الأول أو الأولى على الثانوية العامة سنوياً، لتكريمهم على تفوقهم واجتهادهم، موضحاً أنّه يفعل ذلك بهدف تشجيع المتفوق على الاستمرار في تفوقه، وتحفيز الأجيال القادمة لتجتهد حينما ترى كل تلك الاحتفالات والحفاوة بـ أوائل الثانوية العامة، فيصرون على أن يكونوا بينهم في السنوات المُقبلة.

الأول لم يحضر

وأشار إلى أنّه وجه الدعوة أيضاً للطالب الحسن فتحي إبراهيم الأول على الثانوية الأزهرية، ابن مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، ولكنّه اعتذر عن الحضور، وحضرت الطالبة الأولى فقط، موضحاً أنّه كان قد أعد له مثلما أعد لـ«زينب».

يحتاجون للتشجيع

وفي نهاية حديثه، أكدّ الطيب على أنّ طلاب الثانوية يعانون طوال الدراسة من الإجهاد والضغط النفسي والتوتر، خصوصاً أنّ الثانوية العامة هي «بعبع» الأسر المصرية والطلاب، لذا هم في أمس الحاجة لتكريمهم على اجتهادهم لينسوا التعب الذي مروا به.