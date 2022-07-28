القرآن الكريم والتقوى وبر الوالدين.. أسرار تفوق الأول على الثانوية الأزهرية

كشف الحسن فتحي إبراهيم، الأول على شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية، عن سعيه للتفوق وأن يكون من أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية، لافتًا إلى محافظته على التفوق الدراسي بكل المراحل التعليمية السابقة.

القرآن الكريم والتقوى وبر الوالدين أسرار تفوق الأول على الثانوي الأزهري

ولفت «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، إلى أهمية القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: «من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن»، مشيرًا إلى أهمية التقوى وبر الوالدين للحصول على التفوق.

أهمية تنظيم الوقت بين المقررات الدراسية حسب صعوباتها

ونصح الأول على شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية الطلاب بضرورة التوكل على الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أهمية التنظيم، وتقسيم الوقت على عدد المواد حسب صعوبتها وكميتها، لافتًا إلى أهمية حل التدريبات وأن يتضمن التنظيم مذاكرة جميع المواد على مدار الأسبوع، لافتًا إلى أن دراسته خلال الثانوية الأزهرية ضمت 11 مقررًا دراسيًا.

تقليل ممارسة الرياضة خلال العام الدراسي للتركيز على المذاكرة

وأوضح أنه كان يحرص على القيام بالأنشطة الرياضية مثل السباحة ولعب كرة القدم فضلًا عن القراءة، إلا أنه مع بداية العام الدراسي قل الوقت المخصص لهذه الأنشطة للتركيز على المذاكرة، كاشفًا عن حلمه في الالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية لحبه للفقه الذي ولد لديه الرغبة في التعمق في فهمه والتعرف على أحكامه وإفادة المحيطين به، ورغبته في تعليم الآخرين القرآن الكريم.