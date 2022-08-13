تجديد حبس أم متهمة بإلقاء طفلها بعد ولادته بساعات في شارع بمنيا القمح

قررت الجهات المختصة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تجديد حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع فى شارع بقرية بدران بمركز منيا القمح 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العثور على طفل في الشارع بمنيا القمح

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في شارع عام ناحية الترعة المارة أمام القرية، وتبين مرور ساعات على ولادته.

الأم وراء ارتكاب الواقعة

وأجرى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن والدة الطفل، 39 عاما، وراء ارتكاب الواقعة، حيث عثر في يد الطفل على أسورة مدون عليها اسمه كان تم وضعها في يده بالمستشفى بعد ولادته، كما تبين أن المتهمة متزوجة ولديها عدة أبناء.

ضبط الأم وإحالتها إلى التحقيق

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات أمام جهات التحقيق، أنها فعلت ذلك بهدف التخلص من مسؤوليته، قائلة: «عندي 7 عيال مش عارفين نصرف عليهم، والعيشة صعبة».

حبس الأم المتهمة

وقررت النيابة العامة حبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستدعاء زوج المتهمة للاستماع لأقواله، كما قررت إجراء تحليل «دي إن إيه» للطفل ووالده ووالدته، وتحديد ما إذا كان هذا الطفل ابن زوجها أم لا، وتقرر تجديد حبسها 15 يوما.