«الصحة» توجه رسالة للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدي: فحص ذاتي كل شهر

وجهت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، رسالة للسيدات، وطالبتهن بالفحص الذاتي للثدي مرة واحدة شهريًا بعد انتهاء الدورة الشهرية، وقالت إن الفحص الذاتي مهم للسيدات من أجل الاطمئنان عليهن واكتشاف سرطان الثدي مبكرًا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن زيارة أقرب وحدة صحية، لافتة إلى أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وكشفت الوزارة عن مواعيد عمل الوحدات الصحية التابعة للمبادرة، قائلة إن الوحدات الصحية تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

الكشف مجانًا في المبادرة

وتابعت الوزارة في تقريرها، أنه يمكن للسيدات معرفة أقرب وحدة صحية لهن، من خلال موقع مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» أو الاتصال بالخط الساخن 15335، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج مجانًا بهذه المبادرة ولا تتحمل أي سيدة أي أعباء مالية سواء في الكشف عن سرطان الثدي أو العلاج والمتابعة.

وفي سياق متصل، وجهت الوزارة رسالة أخرى للسيدات متعلقة بتغذية الطفل، وقالت إنه على السيدات الانتباه عند إعطاء الطفل سوائل أو أغذية قبل البدء بالرضاعة الطبيعية، موضحة أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على نجاح الرضاعة الطبيعية المطلقة.

وتابعت الوزارة، أن استخدام الببرونات أو اللهايات، يؤدي إلى ترك الطفل لثدي الأم بسبب التباس الحلمة، كما تجعل الطفل غير قادر على فتح فمه باتساع كافِ لأخذ أكبر جزء من الهالة في فمه.

رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المستشفيات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.