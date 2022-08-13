كشف الدكتور أسامة شلبية أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم في جامعة القاهرة، تفاصيل استحداث كلية لدراسة علوم الفضاء كأول تخصص أكاديمي في مصر من نوعه، موضحًا: «جامعة القاهرة هي الجامعة الأم لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط بما لها من عراقة وتخصصات كبيرة».

محاولة للتطور

وأضاف أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم في جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «برعاية رئيس الجامعة، نسعى للتطور وأن نكون أحدث وأرقى مستوى في العلم والتعليم، في الجامعة ذراعي الفضاء، الأول هو علوم الفضاء الأساسية والفلكية، حيث إنه موجود في قسم عريق بكلية العلوم منذ سنة 1939 فيه علوم الفلك والأرصاد الجوية والفضاء وعدد لا بأس به من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المساعدين».

الذراع التطبيقية والهندسية

وتابع أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم في جامعة القاهرة، «الذراع الأخرى هي الذراع التطبيقية والهندسية وهي موجودة في قسم هندسة الفضاء والطيران، ويتكاملان في مسائل التخصصات البينية وهي تخصصات المستقبل، وكل ما يلتقي في خدمة البحث العلمي في اتجاه معين وهو اتجاه علوم الفضاء، ومن الفضاء يمكننا التحكم في كل ما هو على الأرض، وبالتالي تلتقي كل العلوم والاقتصاد، لأن صناعة الفضاء استثمار، بالإضافة إلى القانون، لأن الصناعة يحكمها القانون الدولي والمحلي».

الكثير من العمل الإنشائي

وأكد أستاذ علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم في جامعة القاهرة أن هذه النوعية الجديدة من الكليات والتخصصات وهي كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء في الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالشيخ زايد هي افتتاح جديد لفروع جديدة تحمل المستقبل في علوم جديدة مثل علوم النانو، حيث يتم العمل على وضع اللائحة، وهناك الكثير من العمل الإنشائي يجري حالياً على قدم وساق.