تنسيق المرحلة الأولى 2022.. جامعة القاهرة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية في جميع المحافظات، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022، لتسجيل الرغبات على مدار 5 أيام، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الضوابط والقواعد المنظمة للعملية، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

يشار إلى أن التعليم العالي، حددت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى، التي تمثلت في 365 لشعبة العلوم، و341 درجة لشعبة الرياضة، و264.5 درجة للشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الأولى 2022 بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تجهيز معامل كليات الزراعة والهندسة والدارسات العليا للبحوث الإحصائية، لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، لطلاب الثانوية العامة، وفقاً للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الجامعة، استقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة بمختلف المراحل الدراسية، وأولياء أمورهم، خلال الساعات الأولى من فتح أبواب معامل التنسيق، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

تسهيلات لجميع الطلاب طوال فترة التنسيق

لفتت جامعة القاهرة، إلى أنه جرى توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التأكيد على ضرورة تقديم كل التسهيلات والخدمات المطلوبة.

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، يعمل بصورة جيدة، دون رصد أي مشكلات، وأن هناك متابعة لحظية لأعمال تسجيل الرغبات، من خلال غرفة العمليات المركزية.