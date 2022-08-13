كشفت ريهام رفاعي، مدير الأحراز بالمتحف الروماني ومؤسس حملة متاحف خضراء، تفاصيل انطلاق حملة متاحف خضراء مستدامة بالتزامن مع مؤتمر المناخ، موضحة أن هذه المبادرة كانت مشروع تخرجها من إحدى مبادرات التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

الفكرة لاقت قبولا كبيرا لدى رئيس قطاع المتاحف

وأضافت مدير الأحراز بالمتحف الروماني ومؤسس حملة متاحف خضراء، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، «قدمت الفكرة لرئيس قطاع المتاحف دكتور مؤمن عثمان ورحب بها جدا، وخاصة أننا نستعد لـCOP 27، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا لدى رئيس قطاع المتاحف، وبدأنا تنفيذها في متاحف الإسكندرية».

المتاحف الخضراء تدمج مفاهيم الاستدامة في إدارتها وأنشطتها

وتابعت مدير الأحراز بالمتحف الروماني، أن المتاحف الخضراء هي التي تدمج مفاهيم الاستدامة في إدارتها وأنشطتها وتصميم المباني الخاص بها من أجل تصميم البصمة الكربونية على البيئة وتكون لا تأثير سلبي لها، كما يكون لها دور توعوي بقضايا التنمية المستدامة وأزمة التغيرات المناخية وكل المشكلات والقضايا ذات الصلة بالبيئة.

دعوة كل زوار المتاحف للمشاركة بمخلفاتهم

وأردفت مدير الأحراز بالمتحف الروماني ومؤسس حملة متاحف خضراء، أن الأنشطة التي يتم العمل عليها حاليا تأتي استعدادا لاستضافة مصر لمبادرة COP 27 تحت عنوان «متاحف من أجل العمل المناخي»، حيث يتم العمل في الإسكندرية على إعادة تدوير مخلفات المتاحف ومخلفات الأحياء المجاورة للمتاحف، وسيتم دعوة كل زوار المتاحف بالمشاركة بمخلفاتهم، ويتم التعاون مع كلية الفنون الجميلة لإعادة تدوير المخلفات لعمل مجسمات فنية وتراثية ضخمة، كما سيتم العمل على منح شكل جمالي للشوارع المحيطة بالمتاحف من خلال إعادة تدوير المخلفات، وبخاصة الصلبة منها.